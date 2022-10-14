Библиотеку МЭШ пополнили интерактивными тетрадями по 16 предметам

Библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась интерактивными тетрадями по 16 предметам.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Теперь в библиотеке доступно более 64 тыс. заданий по программе с 5-го по 11-й класс. Новый контент можно использовать на уроках и в качестве цифровых домашних заданий.

В рабочие тетради входят тренажёры, тесты, самостоятельные и контрольные работы, интерактивные задания.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.