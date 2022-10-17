Специалист Михеев дал советы при начале карьеры в IT-сфере
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По его словам, тестирование — одно из самых простых направлений для старта.
Эксперт пояснил, что специалист-тестировщик ищет слабые места, систематизирует и описывает их.
«Он понимает, какие методы использовать, чтобы протестировать сайт, игру, приложение, на что обращать внимание, как правильно классифицировать проблемы, как записывать баги, как перепроверять», — рассказал Михеев.
IT-менеджмент подойдёт тем, кто обладает навыками организации и управления, добавил собеседник RT.
Кроме того, по мнению Михеева, при начале карьеры в IT стоит обратить внимание на сферу цифрового дизайна.
«Дизайнер проектирует цифровые продукты — например, сайты и мобильные приложения — и отвечает за их удобство для конечного потребителя: где расположить интерфейс для регистрации, кнопку для добавления товара в корзину, а где список сервисов», — рассказал он.
Также эксперт упомянул администрирование, сопровождение, доработку и внедрение программ 1С в организациях.
«Во-первых, язык 1С позволяет программировать на русском языке. Во-вторых, встроенные механизмы платформы многое автоматически делают за разработчика. Кроме того, в индустрии 1С открыто относятся к специалистам без опыта работы: компании заинтересованы в развитии своих кадров и зачастую инвестируют в их обучение», — пояснил Михеев.
Помимо этого, он привёл в пример специальность frontend-разработчика.
«Frontend можно отнести к одному из простых направлений в программировании, поскольку разработчики буквально видят результаты своей работы, что упрощает вход», — заявил специалист.
В заключении Михеев подчеркнул, что несложным для изучения языком считается Python.
По его словам, он популярен и востребован, поэтому считается хорошей «точкой входа» в IT.
Ранее руководитель карьерного центра Шиманская назвала преимущества работы в сфере IT.