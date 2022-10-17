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Специалист Михеев дал советы при начале карьеры в IT-сфере

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Анастасия Румянцева
Технический директор Skillbox Holding Глеб Михеев назвал в беседе с RT шесть простых для изучения специальностей, которые позволят построить карьеру в IT.
Специалист Михеев дал советы при начале карьеры в IT-сфере
  • Gettyimages.ru
  • © Sanja Radin

По его словам, тестирование — одно из самых простых направлений для старта.

Эксперт пояснил, что специалист-тестировщик ищет слабые места, систематизирует и описывает их.

«Он понимает, какие методы использовать, чтобы протестировать сайт, игру, приложение, на что обращать внимание, как правильно классифицировать проблемы, как записывать баги, как перепроверять», — рассказал Михеев.

IT-менеджмент подойдёт тем, кто обладает навыками организации и управления, добавил собеседник RT.

Кроме того, по мнению Михеева, при начале карьеры в IT стоит обратить внимание на сферу цифрового дизайна.

«Дизайнер проектирует цифровые продукты — например, сайты и мобильные приложения — и отвечает за их удобство для конечного потребителя: где расположить интерфейс для регистрации, кнопку для добавления товара в корзину, а где список сервисов», — рассказал он.

Также эксперт упомянул администрирование, сопровождение, доработку и внедрение программ 1С в организациях.

«Во-первых, язык 1С позволяет программировать на русском языке. Во-вторых, встроенные механизмы платформы многое автоматически делают за разработчика. Кроме того, в индустрии 1С открыто относятся к специалистам без опыта работы: компании заинтересованы в развитии своих кадров и зачастую инвестируют в их обучение», — пояснил Михеев.

Помимо этого, он привёл в пример специальность frontend-разработчика.

«Frontend можно отнести к одному из простых направлений в программировании, поскольку разработчики буквально видят результаты своей работы, что упрощает вход», — заявил специалист.

В заключении Михеев подчеркнул, что несложным для изучения языком считается Python.

По его словам, он популярен и востребован, поэтому считается хорошей «точкой входа» в IT.

Ранее руководитель карьерного центра Шиманская назвала преимущества работы в сфере IT.

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