Руководитель карьерного центра Шиманская назвала преимущества работы в сфере IT

Руководитель карьерного центра онлайн-университета Skypro Светлана Шиманская рассказала, что сфере IT нужны специалисты, в том числе без опыта работы.

Переход в IT имеет очевидные преимущества, отметила Шиманская в беседе с Life.ru.

В ряду положительных моментов она выделила возможность быть востребованным сразу после обучения профессии, работать удалённо, получать высокую зарплату.

«Качественный специалист в любом случае будет востребован. Сейчас наблюдается падение количества вакансий (почти на треть), что повышает уровень конкуренции. Специалисты сохраняют востребованность на фоне потребностей бизнеса в цифровизации, они способны решать задачи и оптимизировать процессы, поэтому их активно нанимают компании», — объяснила эксперт.

Ранее «Известия» сообщали, что специалистам в сфере IТ в России предлагают зарплату от 73 038 до 106 091 рублей в месяц, при этом в Москве и регионах показатели различаются практически в два раза.