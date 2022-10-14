Бочкарёв: пусковой комплекс ремонтного корпуса электродепо «Аминьевское» готов на 80%

На территории строящегося электродепо «Аминьевское» возводятся основные конструкции двух пусковых комплексов отстойно-ремонтного корпуса на 29 канав, готовность первого из них оценивается в 80%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Продолжается возведение электродепо «Аминьевское», которое будет обслуживать оборотный состав Большой кольцевой линии метро. В рамках первого пускового комплекса помимо отстойно-ремонтного корпуса на 14 канав ведётся возведение административно-бытового корпуса, мотодепо, компрессорной станции, тягово-понизительной подстанции и двух проходных», — рассказал он.

Электродепо расположено в Можайском районе, его строительство ведётся на территории бывшей промзоны площадью порядка 15,7 га.

После завершения работ здесь будут располагаться 63 объекта, после запуска электродепо будет создано 1350 рабочих мест.

Как отметил гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов, в первом пусковом комплексе отстойно-ремонтного корпуса депо возводятся монолитные конструкции, монтируются фасадные ограждающие конструкции, оконные блоки и зенитные фонари, рядом идут работы по устройству веера путей и монтажу инженерных сетей.

Ранее Бочкарёв сообщил, что в Москве планируют построить 18 станций метро за три года.