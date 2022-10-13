Узнать больше

Бочкарёв: в Москве планируют построить 18 станций метро за три года

Короткая ссылка
В Москве планируют построить 18 станций метро за три года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в Москве планируют построить 18 станций метро за три года
  • РИА Новости

«В скором времени планируется в полном объёме завершить работы по возведению Большой кольцевой линии, однако уже сегодня ведутся работы по другим, радиальным веткам метро», — отметил Бочкарёв.

По его словам, с 2023 до конца 2025 года планируется завершить возведение 18 станций, двух электродепо и 38,9 км путей метро.

«Новые участки будут достроены на Солнцевской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской линиях, появится новая Троицкая ветка метро, а также станция «Суворовская» на Кольцевой линии», — уточнил заммэра.

Он добавил, что также начнётся строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить