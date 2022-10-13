Бочкарёв: в Москве планируют построить 18 станций метро за три года

В Москве планируют построить 18 станций метро за три года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В скором времени планируется в полном объёме завершить работы по возведению Большой кольцевой линии, однако уже сегодня ведутся работы по другим, радиальным веткам метро», — отметил Бочкарёв.

По его словам, с 2023 до конца 2025 года планируется завершить возведение 18 станций, двух электродепо и 38,9 км путей метро.

«Новые участки будут достроены на Солнцевской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской линиях, появится новая Троицкая ветка метро, а также станция «Суворовская» на Кольцевой линии», — уточнил заммэра.

Он добавил, что также начнётся строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий.