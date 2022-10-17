Аналитики сообщили, что на высокие зарплаты в России могут рассчитывать в сферах IT и строительства

Руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова рассказала, что чаще всего на высокие зарплаты могут рассчитывать представители сфер IT, строительства, бизнес-консалтинга, а также высший менеджмент.

В октябре на hh.ru в 7,5 тыс. таких вакансий указана предлагаемая зарплата выше 260 тыс. рублей, сообщила она в разговоре с Life.ru.

В то же время эксперт назвала сферы, в которых сегодня наблюдается острый дефицит и, соответственно, самая низкая конкуренция за рабочее место (ниже трёх человек на место).

«Это сферы туризма и HoReCa (гостинично-ресторанный сегмент), производства, транспорта и логистики, фитнеса, продаж, медицины, строительства, рабочего персонала, добычи сырья и домашнего персонала», — уточнила Игнатова.

Ранее «Известия» сообщали, что специалистам в сфере ИТ в России предлагают зарплату от 73 038 до 106 091 рубля в месяц, при этом в Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза.