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РБК сообщил о сокращении продаж «Феназепама» в российских аптеках

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В российских аптеках в 2022 году сильно сократилось предложение о продаже успокоительного препарата «Феназепам». По данным основного производителя препарата, это связано с ужесточением правил. Об этом пишет РБК.
РБК сообщил о сокращении продаж «Феназепама» в российских аптеках
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что основной производить этого препарата в России — компания «Валента Фармацевтика» — последний раз вводила «Феназепам» в обращение в июне этого года. Также сообщается, что всего за девять месяцев текущего года в обращение было введено 25 серий этого препарата в таблетках, а за 2021 года — 95 серий.

Как заявили в «Валенте», они оценивают сокращение розничных продаж «Феназепама» в 40 раз. Это связывается с совокупностью новых правил обращения этого препарата, которые были введены в марте 2021 года.

В августе в Росздравнадзоре заявили, что держат на контроле ситуацию с наличием лекарств в отечественных аптеках, дефицита гормональных препаратов не наблюдается.

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