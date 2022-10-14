РБК сообщил о сокращении продаж «Феназепама» в российских аптеках
- РИА Новости
В сообщении говорится, что основной производить этого препарата в России — компания «Валента Фармацевтика» — последний раз вводила «Феназепам» в обращение в июне этого года. Также сообщается, что всего за девять месяцев текущего года в обращение было введено 25 серий этого препарата в таблетках, а за 2021 года — 95 серий.
Как заявили в «Валенте», они оценивают сокращение розничных продаж «Феназепама» в 40 раз. Это связывается с совокупностью новых правил обращения этого препарата, которые были введены в марте 2021 года.
В августе в Росздравнадзоре заявили, что держат на контроле ситуацию с наличием лекарств в отечественных аптеках, дефицита гормональных препаратов не наблюдается.