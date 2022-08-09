Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита гормональных препаратов в России

Росздравнадзор заявил, что держит на контроле ситуацию с наличием лекарств в отечественных аптеках, дефицита гормональных препаратов не наблюдается.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Росздравнадзор на постоянной основе ведёт мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая даёт возможность увидеть количество всех лекарственных средств, находящихся в обороте на фармацевтическом рынке. По результатам мониторинга, дефицита гормональных препаратов на рынке не отмечается», — сказали в Росздравнадзоре.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России якобы может наблюдаться нехватка гормональных препаратов «Дивигель», «Прогинова» и «Эстрожель».