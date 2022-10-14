После нападения с топором на девушку в училище в Ростове-на-Дону возбудили дело
Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл 12 октября в учебном кабинете одного из училищ Ростова-на-Дону.
По версии следствия, подозреваемая взяла топор с пожарного щита и ударила им по голове 17-летнюю девушку, потерпевшую госпитализировали.
Ранее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу почти на два месяца мужчине, стрелявшему в полицейских на западе Москвы.