Узнать больше

После нападения с топором на девушку в училище в Ростове-на-Дону возбудили дело

Короткая ссылка
Правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая ранила топором девушку в здании местного училища.

Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл 12 октября в учебном кабинете одного из училищ Ростова-на-Дону.

По версии следствия, подозреваемая взяла топор с пожарного щита и ударила им по голове 17-летнюю девушку, потерпевшую госпитализировали.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу почти на два месяца мужчине, стрелявшему в полицейских на западе Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить