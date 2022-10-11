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Суд арестовал стрелявшего в полицейских на западе Москвы

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Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу почти на два месяца мужчине, стрелявшему в полицейских на западе Москвы.
Суд арестовал стрелявшего в полицейских на западе Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СК России по Москве.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому в хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов на западе Москвы меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток до 9 декабря 2022 года», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее стало известно, что на западе Москвы мужчина в неадекватном состоянии открыл стрельбу в сторону автомобиля правоохранителей и ранил полицейского, стрелявшего задержали с применением табельного оружия.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

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