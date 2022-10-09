По факту стрельбы по полицейскому на западе Москвы возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы по полицейскому на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Как указывает РИА Новости, дело возбуждено по статье о применении насилия в отношения представителей власти, а также по статье о хулиганстве.

Ранее стало известно, что на западе Москвы мужчина в неадекватном состоянии открыл стрельбу в сторону автомобиля правоохранителей и ранил полицейского, стрелявшего задержали с применением табельного оружия.

Пострадавший полицейский и злоумышленник госпитализированы.

По предварительным данным, стрелявшим является местный житель 1968 года рождения.