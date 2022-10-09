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По факту стрельбы по полицейскому на западе Москвы возбуждено уголовное дело

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Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы по полицейскому на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Как указывает РИА Новости, дело возбуждено по статье о применении насилия в отношения представителей власти, а также по статье о хулиганстве.

Ранее стало известно, что на западе Москвы мужчина в неадекватном состоянии открыл стрельбу в сторону автомобиля правоохранителей и ранил полицейского, стрелявшего задержали с применением табельного оружия.

Пострадавший полицейский и злоумышленник госпитализированы.

По предварительным данным, стрелявшим является местный житель 1968 года рождения.

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