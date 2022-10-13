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Пульмонолог Смотрова перечислила ошибки при лечении кашля

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Врач-пульмонолог Анастасия Смотрова перечислила ошибки при лечении кашля.
Пульмонолог Смотрова перечислила ошибки при лечении кашля
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» она посоветовала прежде всего разобраться, что стало первопричиной проблемы.

«Из частых причин могу назвать синусит или воспаление других ЛОР-органов», — сказала эксперт.

По её словам, такие заболевания лечить необходимо, а таблетки от кашля здесь не помогут.

Ещё одна причина — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Как отметила врач, частая ошибка при лечении кашля — дышать над горячей картошкой.

«Если кашель вызван бактериальной инфекцией, то горячий воздух будет способствовать её размножению. Мало того, вдыхание горячего пара может привести к отёку и ожогам дыхательных путей и непоправимым последствиям», — предупредила она.

Смотрова назвала ещё одной ошибкой подавление кашля, ведь кашель — это механизм очистки дыхательных путей.

Ранее главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU высказался о постковидном синдроме.

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