Песков: в России поймали диверсантов при попытке взорвать «Турецкий поток»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при попытке взорвать «Турецкий поток» на российской территории были пойманы диверсанты.

«Они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек было арестовано, хотели взорвать на нашей территории», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Киев пытался подорвать участок газопровода «Турецкий поток».

Также он отмечал, что российских специалистов не допускают к расследованию взрывов на нитках газопроводов «Северный поток».

Вместе с этим он подчеркнул, что «конечный бенефициар этого преступления» известен.