Песков: в России поймали диверсантов при попытке взорвать «Турецкий поток»
- РИА Новости
«Они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек было арестовано, хотели взорвать на нашей территории», — цитирует его ТАСС.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Киев пытался подорвать участок газопровода «Турецкий поток».
Также он отмечал, что российских специалистов не допускают к расследованию взрывов на нитках газопроводов «Северный поток».
Вместе с этим он подчеркнул, что «конечный бенефициар этого преступления» известен.