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Абрамченко: доля вторичных материалов в стройотрасли должна достичь 40% к 2030 году

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Зампред правительства России Виктория Абрамченко утвердила паспорт программы по применению вторичных ресурсов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года.
Абрамченко: доля вторичных материалов в стройотрасли должна достичь 40% к 2030 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Программа разработана в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и касается вовлечения отходов стройкомплекса в создание новых крупных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры и инженерных сетей. Мы поставили цель сформировать комплексный подход к обращению с отходами на каждом этапе их жизненного цикла и увеличить долю вторичного сырья в строительной сфере», — заявила Абрамченко.

По её словам, ожидается, что к 2030 году около 40% вторичных ресурсов будет возвращаться в строительство и ЖКХ.

Ранее сообщалось, что новый завод в Башкирии сможет перерабатывать до 1,7 млрд пластиковых бутылок в год.

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