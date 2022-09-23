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Новый завод в Башкирии сможет перерабатывать до 1,7 млрд пластиковых бутылок в год

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На заводе «ПОЛИЭФ» в Башкирии запустили производство ПЭТ-гранул с использованием вторичного сырья. При повторном производстве может быть использовано до 1,7 млрд пластиковых бутылок ежегодно.
Новый завод в Башкирии сможет перерабатывать до 1,7 млрд пластиковых бутылок в год
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Один из основных принципов устойчивого развития — это рациональное использование ресурсов и переход к экономике замкнутого цикла», — заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

По её словам, правительство уже запустило межотраслевой проект, на который в трёхлетней перспективе будет направлено 10 млрд рублей.

«В первую очередь инициатива направлена на возврат в хозяйственный оборот полезных компонентов, которые возможно извлечь из отходов производства и потребления», — пояснила Абрамченко.

Ранее сообщалось, что РЭО инвестирует более 60 млрд рублей в предприятия по обработке ТКО на Дальнем Востоке.

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