Новый завод в Башкирии сможет перерабатывать до 1,7 млрд пластиковых бутылок в год
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Один из основных принципов устойчивого развития — это рациональное использование ресурсов и переход к экономике замкнутого цикла», — заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
По её словам, правительство уже запустило межотраслевой проект, на который в трёхлетней перспективе будет направлено 10 млрд рублей.
«В первую очередь инициатива направлена на возврат в хозяйственный оборот полезных компонентов, которые возможно извлечь из отходов производства и потребления», — пояснила Абрамченко.
Ранее сообщалось, что РЭО инвестирует более 60 млрд рублей в предприятия по обработке ТКО на Дальнем Востоке.