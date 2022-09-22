РЭО инвестирует более 60 млрд рублей в предприятия по обработке ТКО на Дальнем Востоке

Российский экологический оператор инвестирует более 60 млрд рублей в предприятия по обработке и утилизации ТКО на Дальнем Востоке, заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев по итогам совещания у вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Почти со всеми регионами ДФО РЭО утвердил дорожные карты реализации проектов по созданию объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Общая сумма инвестиций оценивается в 62,7 млрд рублей. Примерная входящая мощность всех объектов составит 2,7 млн т, 1 млн т из них пойдут на утилизацию», — сказал Буцаев.

По его словам, создание инфраструктуры обращения с отходами позволит регионам Дальневосточного федерального округа приблизиться к выполнению показателей нацпроекта «Экология».

Ранее «Крыминформ» сообщал, что более 30 тыс. добровольцев приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».