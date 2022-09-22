военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

РЭО инвестирует более 60 млрд рублей в предприятия по обработке ТКО на Дальнем Востоке

Короткая ссылка
Российский экологический оператор инвестирует более 60 млрд рублей в предприятия по обработке и утилизации ТКО на Дальнем Востоке, заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев по итогам совещания у вице-премьера России Виктории Абрамченко.
РЭО инвестирует более 60 млрд рублей в предприятия по обработке ТКО на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Почти со всеми регионами ДФО РЭО утвердил дорожные карты реализации проектов по созданию объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Общая сумма инвестиций оценивается в 62,7 млрд рублей. Примерная входящая мощность всех объектов составит 2,7 млн т, 1 млн т из них пойдут на утилизацию», — сказал Буцаев.

По его словам, создание инфраструктуры обращения с отходами позволит регионам Дальневосточного федерального округа приблизиться к выполнению показателей нацпроекта «Экология».

Ранее «Крыминформ» сообщал, что более 30 тыс. добровольцев приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить