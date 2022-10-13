Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на энергетическую инфраструктуру Крыма
- РИА Новости
Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
«Приняли решение дополнительно поддержать энергетическую инфраструктуру полуострова. На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году ещё 1 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.
Мишустин отметил, что средства пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования, усиление защищённости сетевых и других объектов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.
В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что на заседании комитета были рассмотрены вопросы повышения уровня защищённости объектов транспортного перехода через Керченский пролив.