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Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на энергетическую инфраструктуру Крыма

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Кабмин России дополнительно выделит в 2022 году 1 млрд рублей на энергетическую инфраструктуру Крыма, в том числе на защищённость сетей.
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на энергетическую инфраструктуру Крыма
  • РИА Новости

Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Приняли решение дополнительно поддержать энергетическую инфраструктуру полуострова. На эти цели выделим российскому субъекту  в текущем году ещё 1 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин отметил, что средства пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования, усиление защищённости сетевых и других объектов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что на заседании комитета были рассмотрены вопросы повышения уровня защищённости объектов транспортного перехода через Керченский пролив.

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