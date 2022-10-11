НАК обсудил повышение защищённости объектов транспортного перехода через Керченский пролив

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что на заседании комитета были рассмотрены вопросы повышения уровня защищённости объектов транспортного перехода через Керченский пролив.

РИА Новости

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