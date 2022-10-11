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НАК обсудил повышение защищённости объектов транспортного перехода через Керченский пролив

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В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что на заседании комитета были рассмотрены вопросы повышения уровня защищённости объектов транспортного перехода через Керченский пролив.
НАК обсудил повышение защищённости объектов транспортного перехода через Керченский пролив
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Бортникова состоялось заседание НАК. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности транспортного перехода «Краснодарский край – Крым», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что в ходе обсуждения выработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищённости объектов транспортного перехода.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.

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