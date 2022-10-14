В ГД предложили повышать скидку на коммунальные платежи ветеранов относительно их возраста

Депутат Госдумы Василий Власов предложил повышать размер скидки на коммунальные услуги для ветеранов боевых действий после 60-летнего возраста. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова будет в распоряжении RT.

В своём обращении парламентарий отметил, что, в соответствии с законодательством, ветераны боевых действий имеют право на 50-процентную скидку для оплаты коммунальных услуг.

При этом с наступлением пожилого возраста данная категория граждан, как он уточнил, имеет всё меньше возможностей продолжать трудовую деятельность и получать от неё доход.

«В целях поддержки ветеранов боевых действий прошу вас рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера скидки на коммунальные услуги для данной категории граждан по достижении определённого возраста: до 75% — после 60 лет, до 100% — после 70 лет», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что мобилизованные граждане смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы.