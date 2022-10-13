В Москве число зарегистрированных безработных сократилось более чем на 11% в 2022 году
- РИА Новости
«Ситуация на рынке труда Москвы остаётся стабильной. Уровень безработицы на 1 октября составил 0,45% и сохраняется таким на протяжении четырёх месяцев подряд. В столичной службе занятости по состоянию на эту дату зарегистрировано 32,4 тыс. безработных», — приводит слова Ефимова РИАМО.
При этом отмечается, что наиболее значительное превышение принятых на работу над уволенными в сентябре было зафиксировано в системе столичного образования, разница составила 14 тыс. человек, пишет НСН.
Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 2,93 млрд рублей на финансирование мероприятий по содействию занятости населения в 2023 году.