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В Москве число зарегистрированных безработных сократилось более чем на 11% в 2022 году

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что число зарегистрированных в службе занятости Москвы безработных уменьшилось с начала 2022 года на 11,2%.
В Москве число зарегистрированных безработных сократилось более чем на 11% в 2022 году
  • РИА Новости

«Ситуация на рынке труда Москвы остаётся стабильной. Уровень безработицы на 1 октября составил 0,45% и сохраняется таким на протяжении четырёх месяцев подряд. В столичной службе занятости по состоянию на эту дату зарегистрировано 32,4 тыс. безработных», — приводит слова Ефимова РИАМО.

При этом отмечается, что наиболее значительное превышение принятых на работу над уволенными в сентябре было зафиксировано в системе столичного образования, разница составила 14 тыс. человек, пишет НСН.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 2,93 млрд рублей на финансирование мероприятий по содействию занятости населения в 2023 году.

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