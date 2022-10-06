В Татарстане направят 2,93 млрд рублей на финансирование мероприятий по содействию занятости населения в 2023 году.

Как сообщает «Бизнес Online», об этом заявила замминистра финансов республики Алла Анфимова.

«Указанные средства планируется направить на реализацию мероприятий госпрограммы «Содействие занятости населения», софинансирование из федерального бюджета расходов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промпредприятий, организацию временного трудоустройства и общественных работ и так далее», — рассказала Анфимова в ходе совместного заседания комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству и профильного экспертного совета.

Также стало известно, что в Оренбургской области в рамках нацпроекта «Демография» завершили профессиональное обучение 1,5 тыс. человек. До конца года обучение начнут ещё около 1 тыс. жителей, передаёт RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Получить профессию в рамках нацпроекта могут безработные, зарегистрированные в центрах занятости населения, сотрудники организаций, находящиеся под риском увольнения, а также граждане до 35 лет, мамы дошкольников в возрасте до семи лет включительно, люди старше 50 лет и предпенсионного возраста.

Ранее в Краснодарском крае рассказали о работе по поддержке самозанятых.