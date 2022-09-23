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В Краснодарском крае рассказали о работе по поддержке самозанятых

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Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил самозанятым 67 займов по льготным процентным ставкам с начала 2022 года. Сумма кредитов — 20,17 млн рублей.
В Краснодарском крае рассказали о работе по поддержке самозанятых
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По сравнению с 2021 годом число льготных займов выросло в 4,5 раза, объём — более чем на 14 млн рублей.

«Сегодня наша задача — своевременно реагировать на внешнеэкономические изменения и создавать благоприятные условия для развития малого предпринимательства, а также для самозанятых граждан. Поэтому мы ежегодно расширяем программы по обеспечению финансовых и нефинансовых мер поддержки», — заявил руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона Василий Воробьёв.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.

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