Трихолог Егорова рассказала о пользе травяных отваров для волос
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«Отвары трав использовать достаточно полезно. Так, например, шалфей поможет справиться с чрезмерной жирностью кожи головы. Отвар ромашки допускается к использованию у блондинок — он поможет им придать волосам золотистый оттенок и смягчит волосы. Отвар крапивы широко применяется для укрепления волос», — сообщила Егорова в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».
Также специалист отметила пользу от втираний в кожу головы лукового сока или кашицы. Польза луковых втираний основана на том, что в таком продукте много серы и селена, которые благотворно влияют на волосы, они меньше выпадают, объяснила трихолог.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с URA.RU рассказала, что мёд не стоит применять вместо лекарств.