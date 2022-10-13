Трихолог Егорова рассказала о пользе травяных отваров для волос

Врач-трихолог, косметолог, дерматолог Татьяна Егорова рассказала, приносят ли пользу волосам отвары из трав.

«Отвары трав использовать достаточно полезно. Так, например, шалфей поможет справиться с чрезмерной жирностью кожи головы. Отвар ромашки допускается к использованию у блондинок — он поможет им придать волосам золотистый оттенок и смягчит волосы. Отвар крапивы широко применяется для укрепления волос», — сообщила Егорова в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Также специалист отметила пользу от втираний в кожу головы лукового сока или кашицы. Польза луковых втираний основана на том, что в таком продукте много серы и селена, которые благотворно влияют на волосы, они меньше выпадают, объяснила трихолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с URA.RU рассказала, что мёд не стоит применять вместо лекарств.