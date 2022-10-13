ФАС возбудила дело в отношении «МегаФона» в связи с повышением тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении оператора связи «МегаФон» после необоснованного повышения тарифов на услуги связи.

«ФАС возбудила дело в отношении оператора связи «МегаФон», — говорится в сообщении в Telegram.

По данным ведомства, оператор повысил тарифы на услуги связи для более чем 16,5 млн абонентов в среднем на 12%, и этот уровень повышения не соответствовал уровню инфляции с начала года.

При этом в пресс-службе «МегаФона» сообщили, что заранее проинформировали ФАС об изменении стоимости тарифов.

«Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию», — заявили в пресс-службе.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России признала оператора МТС виновным в нарушении антимонопольного законодательства, так как, по мнению ведомства, он необоснованно повысил цены на услуги для своих абонентов.

В пресс-службе мобильного оператора МТС заявили, что изучат официальное предписание ФАС о необоснованном повышении тарифов на свои услуги.