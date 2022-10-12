В Тверской области выявили 72 случая коронавируса за сутки

В Тверской области выявили 72 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 177 796. Вылечились 173 148 жителей, в том числе 200 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Нижегородской области карантин по ОРВИ и COVID-19 действует в 1,5% школ и детсадов, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, некоторые образовательные учреждения были закрыты только частично.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.