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В Татарстане зарегистрировали 286 случаев COVID-19 за сутки

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В Республике Татарстан за последние сутки зарегистрировано 286 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 184 046 жителей. Выздоровел 176 881 человек, в том числе 337 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что за сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 12 пациентов. Выписаны пять человек. В настоящее время в больницах находятся 75 заболевших, в том числе 71 с подтверждённым COVID-19, передаёт «Новый Севастополь».

«Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развёрнуты 120 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё», — уточнили в пресс-службе городского Департамента здравоохранения.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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