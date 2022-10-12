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Психиатр Елисеенко высказался о стигматизации ментальных расстройств

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Врач-психиатр, главный специалист центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Антон Елисеенко высказался о стигматизации ментальных расстройств.
Психиатр Елисеенко высказался о стигматизации ментальных расстройств
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«Даже людям с явными проблемами или их родственникам часто стыдно обращаться к специалистам по психическому здоровью. Но нам ведь не стыдно идти к медикам, чтобы вылечить пневмонию или перелом, мы же не говорим, что больной просто притворяется или отлынивает от обязанностей, что на самом-то деле он здоров», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, в сфере ментального здоровья такое отношение к болезням по-прежнему существует.

Ранее психолог Анастасия Лысакова в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала результаты соцопроса, согласно которому уровень тревожности россиян увеличился до 70%.

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