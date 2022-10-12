В SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в городах-миллионниках
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследовательский центр сервиса SuperJob.
Предложения в сфере разработки ПО вошли в первую пятёрку в Москве, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Самаре.
Вакансии врачей лидируют в Москве, Волгограде и Новосибирске.
В Москве и Челябинске в число лидеров вошли вакансии руководителей в сфере управления персоналом, а в Воронеже и Екатеринбурге в топ-5 попали вакансии руководителей в сфере финансов.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).