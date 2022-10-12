В SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в городах-миллионниках

Самой высокооплачиваемой вакансией в городах-миллионниках России в октябре 2022 года названа вакансия разработчика iOS (Swift) в Москве с зарплатой от 350 тыс. рублей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследовательский центр сервиса SuperJob.

Предложения в сфере разработки ПО вошли в первую пятёрку в Москве, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Самаре.

Вакансии врачей лидируют в Москве, Волгограде и Новосибирске.

В Москве и Челябинске в число лидеров вошли вакансии руководителей в сфере управления персоналом, а в Воронеже и Екатеринбурге в топ-5 попали вакансии руководителей в сфере финансов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).