Врач Токарев высказался о постковидном синдроме

Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев высказался о постковидном синдроме.

«Синдромы остались всё те же — и сосудистые с эндотелиальной дисфункцией, и неврологические, и когнитивные со снижением работоспособности, памяти и внимания, причём критическим», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, от постковидного синдрома сложно вылечить пациентов, имеющих два и более хронических заболевания.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.