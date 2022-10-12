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Врач Токарев высказался о постковидном синдроме

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Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев высказался о постковидном синдроме.
Врач Токарев высказался о постковидном синдроме
  • РИА Новости

«Синдромы остались всё те же — и сосудистые с эндотелиальной дисфункцией, и неврологические, и когнитивные со снижением работоспособности, памяти и внимания, причём критическим», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, от постковидного синдрома сложно вылечить пациентов, имеющих два и более хронических заболевания.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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