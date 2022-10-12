Врач Суворова назвала «аллергию» на холод наследственным фактором

Врач — аллерголог-иммунолог онлайн-сервиса Budu Марина Суворова назвала аллергию на холод наследственным фактором.

«Чаще всего это сосудистые или нефрологические нарушения», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, это может проявляться в различных формах крапивницы, в виде отёков в области суставов.

«Нередко повышается температура тела до субфебрильных цифр, когда показатели находятся в пределах 37,1—38 °С», — уточнила Суворова.

Как считает врач, при лёгком течении всё пройдёт бесследно и без лечения.

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