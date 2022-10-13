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Опрос: 52% россиян поддерживают отмену праздничных мероприятий на Новый год

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RT
Аналитики в ходе опроса выяснили, поддерживают ли россияне отмену праздничных новогодних мероприятий в стране.
Опрос: 52% россиян поддерживают отмену праздничных мероприятий на Новый год
  • РИА Новости

Так, отказ от публичных мероприятий на этот Новый год поддержал каждый второй россиянин (52%).

Причём, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, за отмену новогодних массовых увеселений женщины выступают чаще мужчин (56 и 48% соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще граждан до 34 лет (57 и 45%).

При этом в исследовании отмечается, что четверо из десяти работодателей пока планируют новогодние корпоративы.

«17% будут отмечать Новый год в офисе, ещё 17% готовят вечеринку в ресторане, 1% планирует поездку за город, 4% — другие варианты празднования», — отмечают аналитики сервиса.

Всего в опросе приняли участие более 1 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что нет необходимости отменять новогодние мероприятия в регионах, чтобы направить сэкономленные средства на нужды военных.

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