В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии случаев выявления нового штамма «цербер» в России

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России не выявлено ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса «цербер».

«В России случаев заражения BQ.1.1 не выявлено», — цитирует Хафизова РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что выводы о том, что новый штамм может привести к очередной волне заболеваемости в России, преждевременны.

Хафизов объяснил, что «цербер» является новым вариантом штамма «омикрон», к которому в России уже сформировался иммунитет.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.