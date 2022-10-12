В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии случаев выявления нового штамма «цербер» в России
«В России случаев заражения BQ.1.1 не выявлено», — цитирует Хафизова РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что выводы о том, что новый штамм может привести к очередной волне заболеваемости в России, преждевременны.
Хафизов объяснил, что «цербер» является новым вариантом штамма «омикрон», к которому в России уже сформировался иммунитет.
Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.