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Геронтолог Прощаев рассказал о факторах, влияющих на скорость старения

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Геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.
Геронтолог Прощаев рассказал о факторах, влияющих на скорость старения
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Скорость старения зависит от четырёх групп факторов. Первая группа — генетические. Обычно в семье генетически обусловлена примерно одинаковая скорость старения у близких родственников. Вторая группа факторов связана с образом жизни. То, как мы двигаемся. То, как мы едим. Есть вредные привычки или нет», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, третья группа — это экологические факторы, а четвёртая связана с теми заболеваниями, которые накапливает человек в ходе своей жизни.

Как отметил Прощаев, при этом нельзя выделить конкретную группу факторов, которая больше всего влияла бы на скорость старения.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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