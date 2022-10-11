Эксперт Лурье рассказал, как помочь трудному подростку учиться

Директор по продукту компании «Профилум», разработчик внеурочного курса карьерной грамотности для школ Евгений Лурье рассказал, как помочь трудному подростку учиться.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что в подростковом возрасте снижается трудоспособность и высокая загруженность рано или поздно приведёт к тому, что ребёнок откажется заниматься.

«Ещё одна причина — несоответствие потребностей подростка тому, чему учат в школе», — считает Лурье.

По словам эксперта, нужно искать пространство, где подросток сможет реализовываться среди сверстников, изучая то, что хочет сам. Это могут быть кружки, секции, внеурочные занятия в школе.

Как отметил Лурье, если кажется, что ребёнка вообще ничего не интересует, нужно начать с простого, то есть поговорить.

«Посмотрите вместе с подростком YouTube, фильм, аниме, что угодно, что важно подростку. Спросите, что именно цепляет ребёнка в этом. Не осуждайте, демонстрируйте реальный интерес. И тогда может выясниться, что интересов у ребёнка много, просто мы не всегда можем это распознать и помочь направить его в правильное русло», — заключил эксперт.

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