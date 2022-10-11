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Во всех федеральных округах России построят восемь экотехнопарков

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Во всех федеральных округах России построят восемь экотехнопарков с мусороперерабатывающими заводами и предприятиями по производству продукции из вторсырья.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Восемь площадок отобраны по принципу — одна площадка на один федеральный округ. Мы везде завершаем изыскания в октябре текущего года, проектирование будет закончено в конце февраля следующего года и выйдем на стройку после прохождения соответствующих экспертиз в апреле — мае следующего года», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на Российском экологическом форуме.

По его словам, на восемь площадок найдено 24 инвестора с общим объёмом инвестиций на 17,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Перми планируют построить экотехнопарк до конца 2024 года.

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