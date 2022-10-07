В Перми построят экотехнопарк до конца 2024 года

В Перми планируют построить экотехнопарк до конца 2024 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Обсудили с Дмитрием Николаевичем перспективные объекты, которые будут построены в Пермском крае до конца 2024 года. Одним из них станет экотехнопарк, включающий в себя мусоросортировочный комплекс. Мощность сортировки объекта составит 300 тыс. т в год, утилизации — 144 тыс. т», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, говоря о рабочей встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Как отметил Буцаев, подготовлена дорожная карта, проектно-сметная документация.

Сумма капитальных затрат составит 2,3 млрд рублей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области расчистили 33 водоёма в рамках программы «100 прудов и озёр».