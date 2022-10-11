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ОАК передала Минобороны России модернизированные Ил-76МД-90А и Ил-76МД-М

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Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ модернизированные самолёты Ил-76МД-90А и Ил-76МД-М.
ОАК передала Минобороны России модернизированные Ил-76МД-90А и Ил-76МД-М

«Очередной серийный Ил-76МД-90А, произведённый в филиале ПАО «Ил» — Авиастар (входит в состав ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»), передан Минобороны России», — говорится в сообщении корпорации.

Также стало известно, что модернизированный Ил-76МД-М отправился на одну из баз Военно-транспортной авиации ВКС России.

15 августа глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что первый полёт полностью импортозамещённого отечественного самолёта SSJ-100 состоится в середине 2023 года.

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