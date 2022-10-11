Сальдо: приём в гражданство России жителей Херсонской области продолжат по упрощённой схеме
- AFP
«Пока будет идти по упрощённой схеме, потому что в обычном варианте это значительно больше времени занимает. Для нас действует льготный режим, он уже отработан, и после реально показанной силы России вчера и сегодня люди снова вернулись в очередь за паспортами», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что запугивание жителей Херсонской области украинскими пропагандистами уже не работает.
Ранее Сальдо заявил, что все попытки контрнаступления ВСУ в Херсонской области провалились.