Сальдо: приём в гражданство России жителей Херсонской области продолжат по упрощённой схеме

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что приём в российское гражданство жителей региона продолжится по упрощённой схеме.

«Пока будет идти по упрощённой схеме, потому что в обычном варианте это значительно больше времени занимает. Для нас действует льготный режим, он уже отработан, и после реально показанной силы России вчера и сегодня люди снова вернулись в очередь за паспортами», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что запугивание жителей Херсонской области украинскими пропагандистами уже не работает.

Ранее Сальдо заявил, что все попытки контрнаступления ВСУ в Херсонской области провалились.