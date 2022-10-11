Невролог Демьяновская рассказала о неявных причинах замерзания стоп
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«Чувство похолодания в стопах может быть вызвано разными причинами: железодефицитной анемией, атеросклерозом, сахарным диабетом, вегетативной дисфункцией, гипергидрозом, гипотериозом и низким артериальным давлением», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, для уточнения диагноза нужно провести комплексное обследование.
В частности, считает Демьяновская, необходимо сдать общий анализ крови, обследовать сосуды, проверить уровень глюкозы.
Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.