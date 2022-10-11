Минсельхоз России заявил о наличии предпосылок для снижения цен на хлеб в текущем году

Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах Всероссийского форума сельских пекарей заявила, что российское ведомство видит предпосылки для снижения цен на хлеб в текущем году благодаря хорошему урожаю.

«Мы ожидаем, что будет снижение цен на хлеб, исходя из снижения цен на базовое сырьё. Но тем не менее здесь нужно понимать, что мука — не ключевой фактор себестоимости», — цитирует её РИА Новости.

Как подчеркнула Лут, в себестоимость хлеба входит множество компонентов, помимо муки: логистика, транспорт, электроэнергия, упаковка.

«Поэтому здесь, конечно, базовое сырьё у нас снижается, но тем не менее остальные сырьевые позиции у нас продолжают расти», — заметила она.

Замминистра указала, что при стабильном спросе предложение будет давить на цену, но эффект будет заметен через некоторое время.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России прогнозирует экспорт зерна на уровне более 50 млн т.