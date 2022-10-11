Психолог Зберовский рассказал, что поддержка близких поможет избежать послеродовой депрессии
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В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметил, что у многих женщин в период беременности есть переживания на тему здоровья ребёнка, отношений с партнёром, будущего в целом.
«Самое главное, чтобы с беременной рядом был любящий и верный муж, который будет с ней общаться и уделять должное количество времени», — подчеркнул Зберовский.
Психолог добавил, что во избежание послеродовой депрессии важно, чтобы женщина сохраняла контакты с людьми: продолжала общение с друзьями, знакомыми и родственниками.
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