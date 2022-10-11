Доцент Коновалова рассказала о связи между перфекционизмом и депрессией

Кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ГУУ Валерия Коновалова рассказала, чем опасен перфекционизм.

В беседе с Life.ru специалист уточнила, что хотя перфекционизм сам по себе не является психическим расстройством, по данным исследований, высокий его уровень коррелирует с депрессией, тревожностью, расстройствами пищевого поведения, обсессивно-компульсивным расстройством.

«Такие же завышенные требования и ожидания в отношении других людей: человек убеждён в том, что окружающие выставляют высокие ожидания относительно личности, постоянно сравнивает себя с другими людьми, в основном успешными в представлении самой личности, игнорирует собственные успехи и заостряет внимание на неудачах», — отметила Коновалова.

Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, что в осенний период человеку с ослабленным иммунитетом следует прививаться, больше бывать на свежем воздухе и закаливаться.