В Госдуме прокомментировали идею создания единого онлайн-сервиса оплаты ЖКХ в ЕАЭС
- РИА Новости
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«В принципе, мне кажется, это неплохая инициатива. Если это направлено на улучшение и удобство качества жизни, то это всегда имеет место быть», — сказал депутат.
Он также отметил особую важность соблюдения прав граждан при работе такого сервиса.
«Как правило, есть детали, которые всегда могут остановить любое начинание. Необходимо, чтобы все права граждан и с одной и с другой стороны были сохранены», — заключил Кошелев.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать единый расчётный сервис за коммунальные услуги в странах ЕАЭС.