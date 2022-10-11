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В Госдуме прокомментировали идею создания единого онлайн-сервиса оплаты ЖКХ в ЕАЭС

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Полина Полетаева
Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили создать единый расчётный онлайн-сервис для оплаты коммунальных платежей в ЕАЭС.
В Госдуме прокомментировали идею создания единого онлайн-сервиса оплаты ЖКХ в ЕАЭС
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«В принципе, мне кажется, это неплохая инициатива. Если это направлено на улучшение и удобство качества жизни, то это всегда имеет место быть», — сказал депутат.

Он также отметил особую важность соблюдения прав граждан при работе такого сервиса.

«Как правило, есть детали, которые всегда могут остановить любое начинание. Необходимо, чтобы все права граждан и с одной и с другой стороны были сохранены», — заключил Кошелев.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать единый расчётный сервис за коммунальные услуги в странах ЕАЭС.

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