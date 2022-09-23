В России перенесли индексацию тарифов ЖКУ на декабрь 2022 года

Российское правительство решило перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, предельный уровень индексации не превысит 9%, заявили в Минэкономразвития.

«Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. За счёт данного решения более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Минэкономразвития объяснили перенос сроков необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей стране с сохранением надлежащего качества услуг.

«Средний ежемесячный платеж на одну семью из трёх человек в месяц при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц», — добавили в ведомстве.

Председатель Московского жилищного союза, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин ранее рассказал, в каких случаях количество зарегистрированных в квартире людей может повлиять на размер счетов за коммунальные услуги.