военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В России перенесли индексацию тарифов ЖКУ на декабрь 2022 года

Короткая ссылка
Российское правительство решило перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, предельный уровень индексации не превысит 9%, заявили в Минэкономразвития.
В России перенесли индексацию тарифов ЖКУ на декабрь 2022 года
  • РИА Новости

«Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. За счёт данного решения более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Минэкономразвития объяснили перенос сроков необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей стране с сохранением надлежащего качества услуг.

«Средний ежемесячный платеж на одну семью из трёх человек в месяц при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц», — добавили в ведомстве.

Председатель Московского жилищного союза, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин ранее рассказал, в каких случаях количество зарегистрированных в квартире людей может повлиять на размер счетов за коммунальные услуги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить