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В Мосжилсоюзе назвали случаи, когда размер счёта за ЖКУ зависит от числа прописанных в жилье

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Председатель Московского жилищного союза, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин рассказал, в каких случаях количество зарегистрированных в квартире людей может повлиять на размер счетов за коммунальные услуги.
В Мосжилсоюзе назвали случаи, когда размер счёта за ЖКУ зависит от числа прописанных в жилье
  • РИА Новости

Если в квартире не установлены приборы учёта или они не прошли поверку, количество зарегистрированных в ней людей повлияет на размер платы за ЖКУ, объяснил специалист в интервью радио Sputnik.

«Если отсутствует физическая или техническая возможность установки приборов учёта, могут быть расчёты по нормативу потребления. В таком случае, если количество проживающих увеличивается, увеличивается и плата за коммунальные услуги. Если же счётчик не прошёл поверку, это более распространённый случай, первые полгода оплата идёт по среднему потреблению за предыдущие месяцы, а дальше считается по нормативу — либо по количеству зарегистрированных, либо по количеству собственников (если никто не зарегистрирован. — RT)», — резюмировал Крохин.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.

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