В России предложили создать единый онлайн-сервис оплаты коммунальных платежей в ЕАЭС

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать единый расчётный сервис за коммунальные услуги в странах ЕАЭС. Копия письма на имя заместителя председателя российского правительства Алексея Оверчука есть у RT.

В обращении политолог отметил, что в 2015 году вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе, обеспечивший свободное движение товаров, инвестиций, а также рабочей силы между странами — участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Благодаря данному правовому режиму тысячи работников — граждан стран ЕАЭС — смогли продолжить трудовую деятельность на территории иностранного государства, также участника договора.

В то же время, переехав в другое государство и имея недвижимость в родной стране, граждане столкнулись с рядом бытовых проблем, которые актуальны и в настоящее время, например, с невозможностью дистанционной оплаты коммунальных услуг за жильё, находясь на территории иностранного для себя государства.

В рамках ЕАЭС сегодня нет единого расчётного сервиса, позволяющего гражданам комфортно осуществлять платежи за коммунальные услуги независимо от того, в какой из стран — участниц договора они проживают и осуществляют трудовую деятельность, отметил Орлов.

«С учётом развития информационных технологий в последние годы, прошу вас оценить целесообразность создания в рамках ЕАЭС единого онлайн-сервиса, позволяющего гражданам стран — участниц договора дистанционно и удобно осуществлять коммунальные платежи за личное недвижимое имущество независимо от того, в какой из стран ЕАЭС они находятся», — говорится в тексте обращения.

В настоящий момент в Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

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