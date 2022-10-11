В России предложили создать единый онлайн-сервис оплаты коммунальных платежей в ЕАЭС
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В обращении политолог отметил, что в 2015 году вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе, обеспечивший свободное движение товаров, инвестиций, а также рабочей силы между странами — участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Благодаря данному правовому режиму тысячи работников — граждан стран ЕАЭС — смогли продолжить трудовую деятельность на территории иностранного государства, также участника договора.
В то же время, переехав в другое государство и имея недвижимость в родной стране, граждане столкнулись с рядом бытовых проблем, которые актуальны и в настоящее время, например, с невозможностью дистанционной оплаты коммунальных услуг за жильё, находясь на территории иностранного для себя государства.
В рамках ЕАЭС сегодня нет единого расчётного сервиса, позволяющего гражданам комфортно осуществлять платежи за коммунальные услуги независимо от того, в какой из стран — участниц договора они проживают и осуществляют трудовую деятельность, отметил Орлов.
«С учётом развития информационных технологий в последние годы, прошу вас оценить целесообразность создания в рамках ЕАЭС единого онлайн-сервиса, позволяющего гражданам стран — участниц договора дистанционно и удобно осуществлять коммунальные платежи за личное недвижимое имущество независимо от того, в какой из стран ЕАЭС они находятся», — говорится в тексте обращения.
В настоящий момент в Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
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