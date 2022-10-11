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Бизнесмен Мильнер сообщил об отказе от российского гражданства

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Российский бизнесмен, владелец инвестиционного фонда DST Global Юрий Мильнер заявил, что отказался от гражданства России.
Бизнесмен Мильнер сообщил об отказе от российского гражданства
  • globallookpress.com
  • © imago stock&people

На свой странице в Twitter он написал, что уехал из России ещё в 2014 году.

Мильнер отметил, что этим летом завершил все процедуры выхода из гражданства России.

Как отмечает ТАСС, бизнесмен занял 15-е место в российском рейтинге Forbes в 2022 году. Его состояние оценивается в $7,3 млрд. 

1 сентября бизнесмен, миллиардер Рубен Варданян заявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

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