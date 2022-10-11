Бизнесмен Мильнер сообщил об отказе от российского гражданства
- globallookpress.com
- © imago stock&people
На свой странице в Twitter он написал, что уехал из России ещё в 2014 году.
Мильнер отметил, что этим летом завершил все процедуры выхода из гражданства России.
Как отмечает ТАСС, бизнесмен занял 15-е место в российском рейтинге Forbes в 2022 году. Его состояние оценивается в $7,3 млрд.
1 сентября бизнесмен, миллиардер Рубен Варданян заявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.