Невролог Люкманов посоветовал не пить обезболивающие при ощущениях неясного происхождения
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«Не рекомендуют обезболивать боли, которые впервые возникли и ещё не имеют объяснения. То же касается болей, связанных с тяжёлым заболеванием. Не принято обезболивать боли в животе неясного происхождения. Если какая-то непривычная боль возникла у человека, это повод обратиться к специалисту», — отметил Люкманов в беседе с URA.RU.
Невролог подчеркнул, что за болью может скрываться серьёзное заболевание, поэтому необходимо выяснить её причины.
Ранее д. м. н., врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.