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Невролог Люкманов посоветовал не пить обезболивающие при ощущениях неясного происхождения

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Врач-невролог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Роман Люкманов посоветовал тем, кто испытывает болевые ощущения впервые и не знает, с чем они связаны, воздержаться от приёма обезболивающих препаратов.
Невролог Люкманов посоветовал не пить обезболивающие при ощущениях неясного происхождения
  • Gettyimages.ru
  • © Natalia Kostikova / EyeEm

«Не рекомендуют обезболивать боли, которые впервые возникли и ещё не имеют объяснения. То же касается болей, связанных с тяжёлым заболеванием. Не принято обезболивать боли в животе неясного происхождения. Если какая-то непривычная боль возникла у человека, это повод обратиться к специалисту», — отметил Люкманов в беседе с URA.RU.

Невролог подчеркнул, что за болью может скрываться серьёзное заболевание, поэтому необходимо выяснить её причины.

Ранее д. м. н., врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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