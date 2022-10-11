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Замвоенкома Москвы заявил о востребованности мотострелков при частичной мобилизации

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Заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев заявил, что в столице в рамках частичной мобилизации призывают граждан с необходимыми военно-учётными специальностями, в основном мотострелков. Об этом сообщил ТАСС.
Замвоенкома Москвы заявил о востребованности мотострелков при частичной мобилизации
  • РИА Новости

«В Москве набираются граждане с военно-учётными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации. В основном это мотострелки», — заявил замвоенкома.

Также он назвал в числе наиболее востребованных военных профессий специалистов береговых войск Военно-морского флота, ракетных войск, артиллеристов, связистов.

По его словам, также востребованы специалисты железнодорожных и инженерных подразделений.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российское Министерство обороны не внесло в нормативно-правовую базу заявленную информацию о не подпадающих под частичную мобилизацию категориях граждан вовремя, поэтому теперь необходимо вносить коррективы.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу Вооружённых сил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

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