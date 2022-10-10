Аксёнов назвал удары по Украине 10 октября новым этапом спецоперации

Удары по Украине 10 октября являются новым этапом специальной военной операции, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Это новый этап специальной военной операции», — приводит РИА Новости слова Аксёнова в эфире «Соловьёв.Live».

Он выразил надежду, что это была «не разовая акция».

По его словам, выбранная стратегия является правильной, и если она будет продолжена, то всё быстро закончится.

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.