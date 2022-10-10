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Аксёнов назвал удары по Украине 10 октября новым этапом спецоперации

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Удары по Украине 10 октября являются новым этапом специальной военной операции, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов назвал удары по Украине 10 октября новым этапом спецоперации
  • РИА Новости

«Это новый этап специальной военной операции», — приводит РИА Новости слова Аксёнова в эфире «Соловьёв.Live».

Он выразил надежду, что это была «не разовая акция».

По его словам, выбранная стратегия является правильной, и если она будет продолжена, то всё быстро закончится.

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.

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